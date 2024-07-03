Глушаков пошёл на повышение зарплаты после перехода в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков будет зарабатывать в команде 2,5 млн. евро. Об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против».

Если эта информация верна, то из этого следует то, что зарплата Глушакова выросла в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном. В армянском «Урарту» он зарабатывал 1,5 миллиона рублей в месяц.

Глушаков уже выступал за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За это время он провел за клуб 67 матчей и забил 15 мячей.

Подмосковный клуб в прошлом сезоне поднялся в Российскую премьер-лигу из Первой лиги. Летом команда уволила главного тренера Андрея Талалаева и назначила испанца Франка Ортигу.