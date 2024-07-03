Агент нападающего «Спартака» Угальде заявил, что футболист перешёл в российский клуб из-за денег

Агент форварда «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк признался, что футболист согласился на переход в московский клуб из-за денег.

«Порой ничего не поделаешь, иногда деньги решают всe, и это экономический шаг», — приводит слова агента LA NACION.

Морсинк добавил, что было бы лицемерно говорить о том, что переход в «Спартак» был запланирован в футбольном плане. Агент отметил, что надеется на то, что жизнь Угальде «уже обеспечена», а ещё игрок может уйти досрочно из команды, если «русские сами захотят заплатить, чтобы он ушёл».

22-летний костариканец перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. «Красно-белые» заплатили за трансфер 13 млн. евро. За московский клуб игрок сыграл 16 матчей и забил один гол.