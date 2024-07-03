В «Оренбурге» отреагировали на новость об отстранении Томпсона от тренировок из-за лишнего веса

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об информации, что чилийский нападающий Хорди Томпсон был отстранен от тренировок, так как из отпуска вернулся в расположение клуба с лишним весом.

Спортивный функционер отметил, что Томпсон и Лукас Вера приехали позже, чем остальные игроки, и в ближайшие два-три дня они должны присоединиться к общей группе.