Агент Угальде: «Спартак» — не совсем то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола

Агент нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк высказался по поводу перехода своего клиента в столичный клуб.

Агент отметил, что порой ничего нельзя поделать, так как деньги решают все, и было бы лицемерно сказать, что переход в стан «красно-белых» был важен в качестве футбола.

«Я думаю, что в итоге Манфред попадет в какую-нибудь другую лигу, и надеюсь, его жизнь уже обеспечена», - приводит слова Морсинка La Nacion.

Напомним, что игрок сборной Коста-Рики пополнил ряды «Спартака» зимой и заключил долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.