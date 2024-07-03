Агент Депая рассказал, может ли форвард продолжить карьеру в России

Агент нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая Себастьян Ледюр рассказал, может ли его клиент продолжить карьеру в чемпионате России.

«Рассматривает ли Мемфис вариант продолжения карьеры в России? Нет, это не так», - приводит слова агент Sport24.

Напомним, что на данный момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента после завершения контракта с мадридским «Атлетико».

Ранее Депай выступал за «Лион», «Манчестер Юнайтед» и каталонскую «Барселону».

Стоит отметить, что Депай в составе нидерландской сборной продолжает выступление на чемпионате Европы. В 1/4 финала «оранжевые» сыграют против сборной Турции.