Губерниев считает, что «Локомотив» входит в новый сезон РПЛ боеспособным

Российский телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале поделился мнением о московском «Локомотиве».

Несмотря на потери, «Локомотив» выглядит очень боеспособным. Ждём сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени! А футбольных — по весне», — написал журналист.

В сезоне-2023/24 «железнодорожники» заняли четвёртое место, команда под руководством Михаила Галактионова набрала 53 очка после 30 туров.

В это летнее трансферное окно команду покинули: Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жамалетдинов и Станислав Магкеев.