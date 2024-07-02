В «Акроне» анонсировали скорые усиления в группу атаки

В тольяттинском «Акроне» анонсировали грядущее усиление атакующей группы игроков.

«Двигаемся постепенно, большие изменения всегда требуют терпения и времени. Ожидаем усиления группы атаки, мы сейчас на экваторе нашей трансферной активности», - сказал Metaratings спортдир «Акрона» Арам Задоян.

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Акрон» заслужил право сыграть в элите российского футбола. Тольяттинский клуб в стыковых матчах переиграл «Урал» по сумме двух встреч (3:2). Впервые в своей истории «Акрон» сыграет в Премьер-лиге, первый матч запланирован на 20 июля. Соперник – московский «Локомотив» в гостях.