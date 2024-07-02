Московский «Локомотив» отдал черногорского нападающего Марко Раконьяца в аренду в венгерский клуб «Диошдьёр». Новость об этом опубликована на сайте новой команды игрока тааки. Арендное соглашение по игроку между клубами рассчитано на срок в один год, до следующего лета.

Напомним, прошлый сезон нападающий также провёл в аренде. Выступал он в соседней с Венгрией Сербией за клуб «Бачка-Топола». За 29 встреч он забил всего лишь три гола и оформил три голевые передачи.

Что же касается контракта Марко с «Локомотивом», то он рассчитан ещё на два года – до лета 2026 года.