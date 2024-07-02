Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
0
Турция
1
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду официально

02 Июля 2024 • 22:47 Комментировать

Московский «Локомотив» отдал черногорского нападающего Марко Раконьяца в аренду в венгерский клуб «Диошдьёр». Новость об этом опубликована на сайте новой команды игрока тааки. Арендное соглашение по игроку между клубами рассчитано на срок в один год, до следующего лета.

Напомним, прошлый сезон нападающий также провёл в аренде. Выступал он в соседней с Венгрией Сербией за клуб «Бачка-Топола». За 29 встреч он забил всего лишь три гола и оформил три голевые передачи.

Что же касается контракта Марко с «Локомотивом», то он рассчитан ещё на два года – до лета 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Диошдьёр Марко Раконьяц трансферы футбола - лето 2024 трансферы футбола состоявшиеся - ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Губерниев назвал победителя Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
22:47 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду официально
21:54 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша рассказал о своих целях в ЦСКА
21:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Сан-Паулу» рассказал о Виллиане Жозе вне футбольного поля эксклюзив
21:22 · Россия. Премьер-лига
Опубликовано точное расписание первых семи туров РПЛ официально
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
20:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» потерял Ловата на полтора месяца официально
20:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин может сменить «Ростов» на «Локомотив»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» анонсировало товарищеское дерби со «Спартаком» официально
20:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оценил действия руководства «Локомотива»
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в товарищеской встрече
20:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра пожелал «Сочи» вернуться в РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» отстранил Томпсона за лишний вес после отпуска
19:57 · Россия. Премьер-лига
Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе Тавареша из «Спартака» в «Крылья Советов» 1
19:51 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» изменят задачи на сезон из-за ухода Глушенкова
19:41 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша — о Николиче: «Это тренер победитель»
Все новости
Рекомендуем