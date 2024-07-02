Виллиан Роша рассказал о своих целях в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о своих целях в столичном клубе.

«Когда я только сюда приехал, сказал, что моя глобальная цель — стать чемпионом в составе ЦСКА. Мы завоевали Кубок. Теперь хочу выиграть и то, и другое. Это моя цель», — приводит слова Роши портал «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний Роша выступает за ЦСКА 2022 года. В прошедшей кампании защитник появился на поле в 36 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Действующий контракт Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.