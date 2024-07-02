Бывший игрок «Сан-Паулу» Родриго Соуто специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новобранце атаки московского «Спартака» Виллиане Жозе. О его трансфере «Спартак» объявил официально в минувший понедельник.

- Когда мы играли вместе, он был совсем юным футболистом, но уже тогда было видно, что он потенциально будет большим игроком. Он отлично бил по воротам, открывался и искал себе моменты, хорошо помогал партнерам. Тогда он был сыроватым, но с тех пор стал большим игроком.

- Каким он вам запомнился вне поля?

- Он был очень скромным и тихим.

- В той команде были большие звезды, а Виллиан был вежлив и скромен. Как вы думаете, он сможет добиться успеха в России?

- Виллиан большой профессионал. Посмотрите, чего он достиг. Уверен, он будет забивать и в России.

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