Официальный портал Российской премьер-лиги опубликовал точное расписание первых семи туров нового сезона.

20 июля новый сезон откроется матчем «Локомотива» и «Акрона», начнётся игра в 15:00.

Далее в субботу пройдут следующие матчи:

17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»;

20:00 «Динамо» – «Факел»;

20:00 «Ростов» – ЦСКА.

21 июля состоятся следующие матчи:

17:30 «Оренбург» – «Спартак»;

20:00 «Химки» – «Динамо» (Махачкала);

20:00 «Ахмат» – «Краснодар».

22 июля тур завершится поединком «Пари НН» и «Рубина», стартует он в 20:00.

Напомним, что чемпионский титул в новом сезоне защищает «Зенит», чемпион последних шести сезонов. Из лиги классом ниже в РПЛ поднялись «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон».

Полное расписание первых семи туров – здесь, на сайте РПЛ.