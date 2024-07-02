Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о продлении трудового договора с санкт-петербургским клубом.

«Очень рад, что в юбилейный для клуба год буду в «Зените». Постараюсь помочь команде решать наши задачи, которые не меняются», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с 34-летним Ерохиным на один сезон.

Сегодня, 2 июля, подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» в рамках первого тура Летнего Кубка. Игра завершилась со счетом 5:2.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Тальересом» из Аргентины. Поединок между командами пройдет в пятницу, 5 июля.