Защитник грозненского «Ахмата» Лукас Ловат выбыл из строя на срок в шесть недель. Новостью об этом делится пресс-служба грозненцев, повреждение Лукас получил в недавнем товарищеском матче против московского «Динамо» (3:0).

Медицинское обследование показало, что футболист частично надорвал боковую связку. После повреждения Лукас покинул Россию и отправился на лечение за границу. В «Ахмате» пожелали Ловату скорейшего возвращения на поле.

Напомним, что «Ахмат» в первом туре РПЛ сыграет с серебряным призёром прошлого сезона, «Краснодаром» дома. По итогу прошлого сезона грозненцы заняли 10 место.