Уткин может сменить «Ростов» на «Локомотив»

Полузащитник Даниил Уткин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», агент 24-летнего футболиста предложил его услуги московскому «Локомотиву».

Отмечается, что «Локомотив» сейчас ищет игроков в центральную часть поля после ухода двух футболистов – Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Даниила Уткина в 6 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник провёл 66 официальных матчей, в которых забил 4 гола и отдал 15 голевых передач на партнёров.