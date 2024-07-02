Московское «Динамо» в телеграм-канале анонсировало товарищеский матч с московским «Спартаком». Старейшее дерби страны назначено на 12 июля, местом действия станет динамовский стадион «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Отмечается, что посещение этой игры включено в абонементы на сезон-2024/25 и первый круг. А карта болельщика для посещения игры не требуется.

Напомним, с 3 июля «Динамо» будет играть в «Братском кубке», это товарищеский турнир, который объединит «бело-голубых», а также московский ЦСКА и сербские ОФК и «Партизан» из Белграда.