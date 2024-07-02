Губерниев оценил действия руководства «Локомотива»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о «Локомотиве», который летом покинули ряд игроков.

«Не понимаю шум вокруг команды! Есть тактика, а есть стратегия! Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень! Тут всё просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший! Несмотря на потери, «Локомотив» выглядит очень боеспособным», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев добавил, что оценивать работу «Локомотива» можно будет только по завершению следующего сезона.

В первом туре нового чемпионата России «Локомотив» будет играть против «Акрона». Матчи стартового тура пройдут с 19 по 21 июля включительно.