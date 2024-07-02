«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в товарищеской встрече

Подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал» 2 июля проводили очный товарищеский поединок. Химчане разгромили оппонентов из Мелбет-Первой лиги – 3:0. Голами в составе «Химок» отметились вернувшийся в клуб Резиуан Мирзов, форвард Александр Руденко и опытный Кирилл Панченко.

Напомним, что «Химкам» по итогу прошлого сезона удалось победить в Мелбет-Первой лиге и под руководством Андрея Талалаева спустя сезон вернуться в РПЛ. Летом Талалаева на посту сменил испанский специалист Франк Артига.

«Арсенал» проиграл в стыковых матчах по итогу прошлого сезона «Пари НН» и не смог подняться в РПЛ.