Кассьерра пожелал «Сочи» вернуться в РПЛ

Во вторник вечером «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 5:2 в рамках предсезонного турнира. После игры нападающий питерской команды Матео Кассьерра пожелал своему бывшему клубу с первой попытки вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» - отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», - цитирует Кассьерру Metaratings.

В битве за первый трофей сезона 2024/2025 – за суперкубок – соперником «Зенита» будет «Краснодар». Этот матч пройдёт в субботу, 13 июля.

Напомним, что «Сочи» занял в прошлом чемпионате России последнее место.