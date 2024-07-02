«Оренбург» отстранил Томпсона за лишний вес после отпуска

«Оренбург» отстранил молодого чилийского форварда Хорди Томпсона от тренировок. Как пишет En Cancha, нападающий сильно потолстел после отпуска.

Сам же чилийский вингер признался, что тренерский штаб «Оренбурга» заставляет его больше плавать в бассейне. Так в «Оренбурге» хотят, чтобы Томпсон похудел до начала сезона Премьер-лиги.

Напомним, что Томпсон оказался в «Оренбурге» в рамках аренды минувшей весной. Летом чилиец подписал полноценный контракт с уральским клубом, рассчитанный на три года.

По итогу минувшего сезона «Оренбург» смог занять 12 место таблицы и сохранить прописку в РПЛ без участия в стыковых играх.