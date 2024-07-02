Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе Тавареша из «Спартака» в «Крылья Советов»

В прессе появилась информация о том, что защитник Томаш Тавареш может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов». Комментарий на этот счёт дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Забавно получается – Тавареша брали в «Спартак» как замену Рассказову по позиции, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях». Интересно, кто получит место в основе», - цитирует Салихову Sport24.

Всего за «Спартак» Томаш Тавареш провёл 22 матча. В них 23-летний португальский футболист записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на пятой позиции в таблице.

Салихова: «При такой трансферной политике «Спартаку» может помочь только Бог»