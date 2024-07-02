В «Локомотиве» изменят задачи на сезон из-за ухода Глушенкова

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о задачах команды на сезон 2024/2025. По словам функционера, задачи будут скорректированы с учётом ухода в «Зенит» атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Если бы Глушенков остался – это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведём совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Нагорных отметил, что в «Локомотиве» есть талантливые игроки, однако молодым футболистам может понадобиться больше времени на адаптацию, как и главному тренеру – на перестройку состава.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в таблице.

В «Локомотиве» объяснили уход Глушенкова в «Зенит»