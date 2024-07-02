Виллиан Роша — о Николиче: «Это тренер победитель»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился комментарием о работе с новым главным тренером Марко Николичем.

«Это тренер‑победитель, у него огромное количество титулов, есть свои качества. Мы начинаем адаптироваться, выполнять его игровой план», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 29-летний защитник принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет один ассист.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА текущим летом, сменив на посту главного тренера команды Владимира Федотова. По итогам чемпионата России – 2023/24 «армейцы» стали шестыми.