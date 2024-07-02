Сутормин: «Просто так в «Зенит» я бы не возвращался»

Алексей Сутормин высказался о своём летнем возвращении в питерский «Зенит». Чемпиону России принадлежат права на универсального полузащитника.

«Время еще есть, трансферное окно длинное, контракт есть. Мне приятно вернуться, просто так я бы не возвращался. Будут играть сильнейшие, надо приносить пользу команде», - говорит Алексей для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вторую, весеннюю часть прошлого сезона Алексей провёл в «Сочи». Южанам не повезло вылететь из РПЛ, заняв 16-е место турнирной таблицы.

Вечером 2 июля «Зенит» разгромил «Сочи» в рамках товарищеского летнего турнира – 5:2.