Мендес не приехал на сборы ЦСКА из судебного процесса

В ЦСКА объяснили, почему чилийский полузащитник Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера», — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мендес отказывается платить алименты девушке, которая родила от него ребенка.

В прошедшем сезоне 24-летний чилиец провел 33 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт Мендеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.