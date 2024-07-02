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Гендиректор «Сочи»: «Гуарирапа останется у нас, это сто процентов»

02 Июля 2024 • 19:00 Комментировать

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о форварде Сауле Гуарирапе. Венесуэльского 21-летнего нападающего на протяжении последних месяцев сватают в другие клубы, однако Рубашко уверен, что никуда нападающий из «Сочи» не уйдёт.

«Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100 процентов», - говорит Рубашко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что только за минувшую весну Гуарирапа смог забить за «Сочи» во всех турнирах девять голов. На этом ему потребовалось 11 выходов на футбольное поле. «Сочи» выкупил права на Гуарирапу и подписал с ним долгосрочный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Сауль Гуарирапа ещё теги
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