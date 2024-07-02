Семак рассказал о ходе восстановления Марио Фернандеса

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении опытного защитника клуба Марио Фернандеса.

«Марио набирает форму. Он получает часть нагрузок с командой, часть индивидуально, чтобы не форсировать восстановление», - цитирует Семака телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Марио травмировался ещё в марте в товарищеском матче. С тех пор бразилец не выходил на поле за питерцев.

Его контракт с «Зенитом» действует ещё год, пополнил питерский клуб экс-защитник столичного ЦСКА прошлым летом, подписав двухлетний контракт.

19 сентября Фернандесу исполнится 34 года.