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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мохамеда Конате подтвердил интерес от «Трабзонспора»

02 Июля 2024 • 18:47 Комментировать

Агент форварда Мохамеда Конате Дмитрий Селюк подтвердил интерес к своему клиенту от турецкого топ-клуба «Трабзонспора». Ранее сообщалось о том, что стороны игрока и клуба ведут переговоры.

«Интерес подтверждаю, но такого, что уже закрыли вопрос, пока нет. Есть и другие команды, которые хотели бы его видеть у себя», - говорит Селюк для телеканала «Матч ТВ».

Последние годы карьеры Конате выступал в России в составе грозненского «Ахмата». Его контракт с клубом Российской премьер-лиги завершился по итогу минувшего сезона, новый стороны не подписали. Теперь Конате – свободный агент. 

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Дмитрий Селюк мохамед конате ещё теги
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