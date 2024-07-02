Семак ответил на вопросы о возможном трансфере Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы по поводу возможного перехода в клуб нападающего Александра Соболева из «Спартака». Видео со словами Семака опубликовал телеграм-канал «Ванюшов | Рашен Football».

- Огромное количество слухов о переходе Соболева в «Зенит». Что делать болельщикам «Зенита», ведь Александр Соболев – это лицо противостояния «Зенита» и «Спартака»?

- Не могу комментировать ваш вопрос. Думаю, Александр Иванович [Медведев] более компетентен в селекционных наших новостях. Всё у него, а я работаю в Удельном парке. Домик закрыли, и я там работаю. Те, кто приходит, с теми мы работаем.

- Недавно были слухи, что вам ближе Соболев, чем Кордоба…

- По какому принципу?

- По принципу футбола, что он больше подойдёт «Зениту», в том числе по паспорту.

- Сложно говорить из разряда «если». Мы, естественно, смотрим за игроками, которые могут нас усилить. На мой взгляд, нам точно не помешал бы форвард силового плана. Кто это будет, русский или иностранец, и будет ли вообще, пока сказать сложно. Посмотрим. Если будет на что отвечать, я отвечу.

- Александр Соболев может усилить нынешний «Зенит»?

- Александр Соболев… Я уже сказал, что игрок такого амплуа нужен команде. Александр или другой игрок, который соответствует целям, нашей команде точно не помешал бы.