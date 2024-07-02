Лучший бомбардир РПЛ в истории грозненского «Ахмата» может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». Речь идёт о Мохамеде Конате, буркинийском форварде, покинувшем «Ахмат» по итогу прошедшего сезона.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», переговоры между Конате и турецким топ-клубом на данный момент находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может усилиться Антоном Миранчуком. Полузащитник сборной России покинул столичный «Локомотив», у сторон завершился трудовой договор.

«Трабзонспор» - один из сильнейших клубов Турции, в прошлом сезоне команда с черноморского побережья стала бронзовым призёром турецкой Суперлиги.