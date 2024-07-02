Полузащитник сборной России Антон Миранчук может стать игроком турецкого топ-клуба.

По информации телеканала «Матч ТВ», речь идёт про «Трабзонспор», входящий в турецкую «большую четвёрку». Представители команды из Трабзона инициировали контакты по Антону ещё зимой, однако тогда предметного разговора не получилось. Тем не менее, «Трабзонспор» продолжает сохранять интерес к Антону.

Напомним, что на днях Миранчук стал свободным агентом, завершился его контракт с «Локомотивом», а новый стороны клуба и игрока не согласовали.

«Трабзонспор» по итогу сезона турецкой Суперлиги стал третьим, набрав 67 очков. В сезоне-2021/22 клуб завоевал чемпионство.