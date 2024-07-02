Гладилин: «Угальде – «тёмная лошадка», а Жозе – проверенный футболист»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о свежем усилении «красно-белых». Линию атаки пополнил форвард Виллиан Жозе. Гладилин сравнил летнее усиление с усилением зимним, когда «Спартак» пополнил молодой дорогостоящий костариканец Манфред Угальде.

«Угальде был тёмной лошадкой, не стал бы их сопоставлять. Приглашавшие его до конца не были уверены, что у него всё получится. А Жозе — проверенный футболист», - говорит Гладилин для Legalbet.

Основной этап карьеры Жозе прошёл в Испании, последним клубом опытного бразильского нападающего был севильский «Бетис».