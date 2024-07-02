Тавареш хочет вернуться на родину

Крайний защитник «Спартака» Томаш Тавареш хочет вернуться в Португалию.

Ранее стало известно, что столичный клуб хочет отправить 23-летнего футболиста в аренду.

По сведениям Sport24, приоритетным вариантом для Тавареша является возвращение в чемпионат Португалии.

Защитник выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Тавареша со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.