Защитник «Урала» Бегич перестал считаться легионером

Защитник екатеринбургского «Урала» Сильвие Бегич больше не считается легионером. Такое решение принял комитет РФС по статусу игроков.

«Признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста «Урала» Силвие Бегича», - гласит сообщение РФС.

В России Сильвие уже семь лет, за это время он также поиграл в «Оренбурге», «Рубине», «Крыльях Советов». Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщал о том, что Бегич получил гражданство России.

«Урал» по итогу минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу. В этой лиге действуют значительно более сильные ограничения на легионеров, нежели в Премьер-лиге.