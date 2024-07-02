В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной аренде Тавареша

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш может оказаться в «Крыльях Советов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отпустить в аренду португальца.

«Действительно, этот игрок входил в число тех, кто могут заинтересовать нашу команду. Здесь приоритетом является желание самого футболиста», — рассказали в «Крыльях Советов» Metaratings.

В минувшей кампании 23-летний Тавареш появился на поле всего в четырех матчах, пропустив большую часть сезона из-за травмы крестов.

Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тавареша в два миллиона евро.