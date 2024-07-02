Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о возвращении Равиля Нетфуллина. Опытный хавбек перебрался в столичный клуб из подмосковных «Химок».

«Равиль, с возвращением в чёрно-белую семью!», - отмечает пресс-служба «автозаводцев».

Нетфуллину 31 год, в «Торпедо» он был с 2020 по 2023 годы. Однако при Жозепе Клотете хавбек перебрался в «Химки», которые смогли вернуться в РПЛ спустя один сезон. Сейчас, при Олеге Кононове Равиль возвращается в «Торпедо».

Ранее в «Торпедо» рассказали, на каких домашних стадионах «автозаводцы» будут играть в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.