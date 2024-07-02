Шунин рассказал, благодаря чему так долго играл за «Динамо»

Накануне было объявлено об уходе из московского «Динамо» вратаря Антона Шунина. В трогательной прощальной публикации в социальных сетях 37-летний Шунин не только признался, что хотел остаться в «Динамо», но и раскрыл секрет долгих выступлений за «бело-голубых».

«Футбол – это моя жизнь. Я приходил на тренировки первым и уходил последним. Считаю, именно благодаря трудолюбию провёл за «Динамо» 366 матчей и почти при каждом тренере вызывался в сборную России», - написал Шунин.

В 366 официальных играх за «Динамо» Шунин пропустил 408 голов. Теперь, судя по всему, опытный голкипер будет искать себе новую команду.