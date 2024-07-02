Самарские «Крылья Советов» могут усилиться защитником московского «Спартака» Томашем Таварешем, клуб активно проявляет к нему интерес. Такой информацией делится источник телеканала «Матч ТВ».

Ранее появился слух о том, что Тавареша хотят отдать в аренду. Тем не менее, португалец хотел бы бороться за место в основе своей команды.

Напомним, что Тавареш пропустил прошлый сезон из-за тяжёлой травмы крестообразных связок колена. В итоге он сыграл лишь в четырёх поединках без голевых действий.

«Крылья» по итогу прошлого сезона стали девятыми в РПЛ. «Спартак» готовится к новому сезону под руководством Деяна Станковича, нового главного тренера.