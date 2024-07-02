Накануне «Динамо» объявило об уходе из клуба вратаря Антона Шунина. Теперь 37-летний футболист сделал публикацию в социальных сетях с трогательным текстом. В этой публикации Шунин признался, что хотел остаться в «Динамо».

«Расставаться всегда грустно. Я мечтал ещё поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», - написал Шунин.

Шунин поблагодарил всех тех, с кем он пересекался за долгие годы выступлений за «Динамо». Опытный вратарь отметил, что он верит в чемпионство «Динамо».

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» выпустило из рук чемпионство в последнем туре.