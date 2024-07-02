Булатов: «Думаю, Довбня — это не уровень «Спартака»

Бывший игрок столичного «Спартака» Виктор Булатов отреагировал на возможный переход вратаря Александра Довбни в стан «красно-белых».

Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб заинтересован в услугах 37-летнего футболиста, который этим летом покинул ярославский «Шинник».

«При всем уважении к Довбне, думаю, это не уровень «Спартака», если мы проецируем клуб на борьбу за чемпионство. Странно, если это окажется правдой», — приводит слова Булатова Metaratings.

В минувшем сезоне Довбня провел 33 матча в рамках Мелбет-Первой лиги, пропустил 37 голов и 11 раз смог оставить свои ворота «сухими».