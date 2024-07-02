В «Локомотиве» высказались о предложении Гилерме

Накануне «Локомотив» объявил об уходе из клуба вратаря Маринато Гилерме, выступавшего за команду с августа 2007 года. Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

По словам Нагорных, Гилерме является легендой клуба, и «Локомотив» хочет сотрудничать с ним в новой роли.

«Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры – Гилерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится – клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Добавим, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.

«Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива»