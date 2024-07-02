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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо»

02 Июля 2024 • 16:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
21.07 17:00

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, усиление каких позиций требуется «бело-голубым».

«Мы говорили с руководством о приобретении нападающего. Но я бы хотел, чтобы в каждой линии появились новые игроки», — заявил Личка «Чемпионату».

Специалист выразил надежду, что руководство сможет кого-то привезти до старта нового сезона чемпионата России.

По итогам прошлого розыгрыша РПЛ «Динамо» заняло третье место, отстав от чемпиона всего на одно очко. Новый сезон начнется 19 июля.

Соперником подопечных Лички в первом туре РПЛ будет «Факел» (19-22 июля).

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