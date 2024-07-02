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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

02 Июля 2024 • 16:41 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос, кто будет бороться с «Зенитом» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В следующем сезоне «Зениту» противостоять в чемпионате России будут «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» — это главные претенденты на трофей», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В чемпионате России – 2023/24 «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков в 30 турах. Отрыв от «Краснодара» и «Динамо» составил всего один зачетный балл.

Новый российский сезон откроется 13 июля матчем за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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