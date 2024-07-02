Тарханов ответил, мог бы сейчас «Зенит» бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Известный тренер Александр Тарханов высказался о теоретических перспективах нынешнего «Зенита» в Лиге чемпионов.

— Думаю, нынешний «Зенит» не боролся бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что надо учитывать против кого бы они играли, но вряд ли они прошли бы в 1/8, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы временно отстранены от участия в международных турнирах.

Стоит сказать, что по итогам минувшего сезона «Зенит» под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд стал чемпионом России.

В эти минуты «Зенит» проводит товарищеский матч против «Сочи». Текстовая трансляция доступна на LiveResult.