Два клуба РПЛ хотят подписать экс-защитника «Атлетико» Эрмосо

Текущим летом испанский защитник Марио Эрмосо покинул «Атлетико» Мадрид.

Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин», «Зенит» и еще один неназванный клуб РПЛ интересовались возможностью подписания 29-летнего Эрмосо, но получили отказ. При этом источник, отметил, что переезд Эрмосо в РПЛ все же может случиться в августе, если защитник не найдет интересный вариант в Европе.

В минувшем сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив два ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Эрмосо составляет 25 миллионов евро.