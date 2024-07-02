В «Локомотиве» рассказали, планируется ли усиление состава

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился комментарием о возможном усилении состава этим летом.

Напомним, «Локомотив» уже успел попрощаться с Максимом Глушенковым, Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и другими футболистами.

Нагорных заявил, что сейчас в «Локомотиве» много молодых игроков, которые уже способны заменить ушедших футболистов.

— Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим, — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедшего сезона «Локомотив» занял четвертую строчку в РПЛ.