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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали, планируется ли усиление состава

02 Июля 2024 • 16:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился комментарием о возможном усилении состава этим летом.

Напомним, «Локомотив» уже успел попрощаться с Максимом Глушенковым, Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и другими футболистами.

Нагорных заявил, что сейчас в «Локомотиве» много молодых игроков, которые уже способны заменить ушедших футболистов.

— Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим, — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедшего сезона «Локомотив» занял четвертую строчку в РПЛ.

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