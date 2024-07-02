В «Локомотиве» объяснили уход Глушенкова в «Зенит»

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит». По словам функционера, московский клуб не смог перебить условия, которые футболисту предложили в Санкт-Петербурге.

«Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Свой первый официальный матч за «Зенит» Максим Глушенков может провести уже очень скоро - 13 июля. В этот день питерская команда будет играть против «Краснодара». Команды будут разыгрывать первый трофей сезона – суперкубок.