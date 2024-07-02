Приглашение Тимофеева не связано с возможным отъездом Баринова в Ла Лигу

Появилась информация о том, какая роль будет у полузащитника Артёма Тимофеева в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 30-летний хавбек подпишет контракт с «железнодорожниками».

Журналист Иван Карпов сообщает в своем телеграм-канале о том, что потенциальное подписание Тимофеева не связано с возможным уходом капитана команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес». Источник уточняет, что «Локомотив» взял Тимофеева для ротации состава.

В прошедшей кампании Тимофеев сыграл в 26 матчах чемпионата России, отметился двумя голами и записал на свой счет две результативные передачи.