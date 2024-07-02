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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт срок будущего контракта Тимофеева с «Локомотивом» слухи

02 Июля 2024 • 15:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Бывший полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, 30-летний Тимофеев подпишет контракт с «Локомотивом» на один сезон с возможностью продления еще на один год. В настоящий момент хавбек проходит медицинское обследование, по итогам которого будет принято окончательное решение, отметил журналист.

В сезоне-2023/24 Тимофеев провел 30 матчей с учетом всех турниров, дважды поразил ворота соперников и столько же раз отметился голевыми передачами.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тимофеева в 2,5 млн евро.

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