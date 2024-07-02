Стало известно, почему «Бетис» продал Жозе «Спартаку» за небольшие деньги

Накануне «Спартак» объявил о подписании нападающего – состав команды пополнил Виллиан Жозе. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» ранее сообщал о том, что за 32-летнего бразильца «красно-белые» заплатили 1,4 миллиона евро. Сумма сделки может вырасти на 500 тысяч евро за счёт бонусов.

Телеграм-канал «Мутко против» отмечает, что «Бетис» продал Виллиана за такую низкую сумму из-за ситуации с потолком зарплат. Если бы клуб Ла Лиги не расстался с игроком, то существовал риск не вписаться в правила финансового fair play.

Сам Виллиан Жозе пошёл на сокращение оклада почти в два раза. Однако в его контракте в Москве прописали хорошие бонусы за голевые действия и чемпионство.