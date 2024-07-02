Глушенков – в основе: «Зенит» назвал состав на матч против «Сочи»

В первом матче Winline Летнего кубка отношения на футбольном поле выяснят «Зенит» и «Сочи». Рулевой питерской команды Сергей Семак приял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Одоевский, Горшков, Нино, Сантос, Волков, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что «Зенит» сейчас ведёт подготовку к старту нового сезона. Уже 13 июля питерцы сыграют против «Краснодара» в матче за суперкубок.